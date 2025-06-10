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Щетинин о Карпине в роли освобожденного тренера сборной: «Георгич отдохнул, а так у него всегда хорошее настроение. В плане работы все то же — ставит атакующий футбол, активный прессинг»

С марта 2022 года по февраль текущего специалист совмещал посты главного тренера в ростовском клубе и сборной России.

Источник: Спортс"

С февраля Карпин руководит исключительно национальной командой.

— Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став освобожденным главным тренером?

— В плане именно тренерской работы нет, не поменялся. Все то же самое — ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.

— А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим после того, как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?

— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего у него не поменялось, — сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.