Щетинин о Карпине в роли освобожденного тренера сборной: «Георгич отдохнул, а так у него всегда хорошее настроение. В плане работы все то же — ставит атакующий футбол, активный прессинг»

— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего у него не поменялось, — сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.