Щетинин о Карпине в роли освобожденного тренера сборной: «Георгич отдохнул, а так у него всегда хорошее настроение. В плане работы все то же — ставит атакующий футбол, активный прессинг»

С февраля Карпин руководит исключительно национальной командой.
— Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став освобожденным главным тренером?
— В плане именно тренерской работы нет, не поменялся. Все то же самое — ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.
— А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим после того, как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?
— Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение — может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего у него не поменялось, — сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.