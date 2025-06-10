Игнатьев об иностранных тренерах: «Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы — нужно будет использовать опыт людей, работавших на этом уровне»

С другой стороны, обучить наших специалистов они ничему не могут, потому что Семин, Газзаев, Романцев, конечно же, не слабее по своему творческому потенциалу и багажу. Может быть, стоит этих людей использовать в качестве помощников в тех командах, в которых они работали.