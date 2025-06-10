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Игнатьев об иностранных тренерах: «Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы — нужно будет использовать опыт людей, работавших на этом уровне»

— Ситуация вокруг Марко Николича не послужит назиданием, что стоит отказываться от иностранных специалистов?

— Было бы, наверное, опрометчиво сказать, что нужно отказаться. У нас были хорошие примеры — Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Почему бы не воспользоваться творческим богатством этих людей и не привить все то, что они знают, на нашу футбольную землю?

С другой стороны, обучить наших специалистов они ничему не могут, потому что Семин, Газзаев, Романцев, конечно же, не слабее по своему творческому потенциалу и багажу. Может быть, стоит этих людей использовать в качестве помощников в тех командах, в которых они работали.

В остальном мы обойдемся своими силами. Мы нигде не играем, знание зарубежного футбола нам сегодня не обязательно. Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы — тогда нужно будет использовать опыт тех людей, которые многие годы работали на этом уровне, — сказал бывший тренер сборной России.

Уход Николича — не повод паниковать.