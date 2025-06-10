Карпин о вратарях сборной России: «С Беларусью сыграет Лунев. Сафонов с Нигерией сделал один сэйв и один привоз — в ноль вышел. Матвей не считает себя первым номером, а я считаю»

— Он не играл бы сегодня, это было запланировано. У нас есть два других вратаря. Будет играть Лунев. Не было смысла везти тренироваться Сафонова. Он не был в России долго, хотел увидеться, сейчас он сразу поедет на клубный чемпионат мира, у него совсем нет паузы.