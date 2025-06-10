Карпин о вратарях сборной России: «С Беларусью сыграет Лунев. Сафонов с Нигерией сделал один сэйв и один привоз — в ноль вышел. Матвей не считает себя первым номером, а я считаю»

— Почему решили отпустить Матвея Сафонова из сборной? Как оцените его игру на сборе?
— Он не играл бы сегодня, это было запланировано. У нас есть два других вратаря. Будет играть Лунев. Не было смысла везти тренироваться Сафонова. Он не был в России долго, хотел увидеться, сейчас он сразу поедет на клубный чемпионат мира, у него совсем нет паузы.
Оцениваю его игру в матче с Нигерией хорошо, сделал один сэйв и один привоз. В ноль вышел. Матвей правильно отказался от приза лучшему игроку, не знаю, кто его давал за один сэйв. Не очень понимаю, но хорошо, что Матвей сам все понимает.
— Будете вызывать его чаще?
— Куда чаще, мы его и так всегда вызываем. Теперь преград никаких нет, куда он денется, будет приезжать.
— Он номер один?
— Он не считает себя таким, а я считаю, — сказал главный тренер сборной России.