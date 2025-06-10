Щетинин о слухах про «Ростов»: «50% того, что пишут, — неправда. То, что полкоманды уйдет — это бред. Мне агент пока ничего не говорил»

— 50% того, что об этом пишут, — неправда.
— Получается, оставшиеся 50% — правда?
— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.
— Относительно своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?
— В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.
— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?
— Ну это опять же разговоры об интересе, а конкретики никакой нет, — сказал полузащитник ростовского клуба и сборной России.