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Щетинин о слухах про «Ростов»: «50% того, что пишут, — неправда. То, что полкоманды уйдет — это бред. Мне агент пока ничего не говорил»

— С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА — последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?

Источник: Спортс"

— 50% того, что об этом пишут, — неправда.

— Получается, оставшиеся 50% — правда?

— Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет — это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.

— Относительно своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?

— В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.

— Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?

— Ну это опять же разговоры об интересе, а конкретики никакой нет, — сказал полузащитник ростовского клуба и сборной России.