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Деку о Роке: «Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в “Барсу” или “Реал” — это высшая ступень в карьере. У Эндрика в Мадриде тоже было немного шансов»

20-летний бразильский форвард Роке, перешедший в «Барсу» по ходу сезона-2023/24, не закрепился в составе каталонцев и в итоге был продан в «Палмейрас».

18-летний бразильский форвард Эндрик в минувшем сезоне сыграл 22 матча за «Реал» в Ла Лиге и забил 1 гол, в среднем проводя на поле по 16 минут.

«С тренерами всегда советуются, когда дело касается подписаний. Решение о приобретении Витора Роке в январе было принято Хави. Суть заключалась в том, чтобы он побыстрее адаптировался. Но, в конце концов, это футбол. Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в “Барселону” или “Реал”.

Эндрик в Мадриде формально провел много игр, но в целом у него тоже было немного шансов проявить себя. Мы говорим о клубах, которые являются высшей ступенью в карьере. Для таких молодых парней это может быть нелегко. Иногда что-то не получается.

И Витор не стоил так дорого, как говорят люди. К тому же мы вернули большую часть инвестиций — 25 из 30 миллионов евро«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.