Деку о Роке: «Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в “Барсу” или “Реал” — это высшая ступень в карьере. У Эндрика в Мадриде тоже было немного шансов»

«С тренерами всегда советуются, когда дело касается подписаний. Решение о приобретении Витора Роке в январе было принято Хави. Суть заключалась в том, чтобы он побыстрее адаптировался. Но, в конце концов, это футбол. Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в “Барселону” или “Реал”.