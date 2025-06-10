Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного

Ранее три или более мяча в составе национальной команды забивали Александр Бородюк в 1994-м (3 гола), Олег Саленко в 1994-м (5 голов), Владимир Бесчастных в 2001-м (3 гола), Дмитрий Булыкин в 2003-м (3 гола), Дмитрий Сычев в 2004-м (3 гола), Александр Кержаков в 2007-м (3 гола), Роман Павлюченко в 2011-м (3 гола), Артем Дзюба в 2015-м и 2019-м (по 4 гола) и Максим Глушенков в 2025-м (3 гола).