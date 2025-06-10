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Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе

22-летний нападающий четырежды поразил ворота команды Беларуси в товарищеском матче (4:1, второй тайм).

Источник: Спортс"

Ранее четыре или более мяча за одну игру в составе национальной команды забивали Олег Саленко (5 голов в 1994 году) и Артем Дзюба (по 4 мяча в 2015-м и 2019-м).

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.