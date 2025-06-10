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МЛС — на 12-м месте в рейтинге лиг от Opta, саудовцы — на 29-м. В списке клубов «Аль-Наср» Роналду стоит на 106-й строчке, «Интер» Месси — на 146-й

В рейтинге лиг, составленном Opta Sports на основании силы выступающих в них клубов, МЛС занимает 12-е место, чемпионат Саудовской Аравии — 29-е.

Источник: Спортс"

В то же время «Аль-Наср», за который выступает Роналду, в рейтинге команд находится на 106-й строчке — выше всех североамериканских клубов. «Интер Майами», где играет Месси, расположился на 146-м месте (и четвертом среди клубов МЛС).