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Глушаков об аресте Промеса: «Квинси — наш большой друг, жаль его. Но есть законы и правила — будет отвечать, что тут поделаешь»

анее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. На родине Промес был заочно осужден на 6 лет тюрьмы по делу об участии в контрабанде наркотиков и на 1,5 года — за нападение с ножом на родственника.

Источник: Спортс"

анее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. На родине Промес был заочно осужден на 6 лет тюрьмы по делу об участии в контрабанде наркотиков и на 1,5 года — за нападение с ножом на родственника. Сторона футболиста подала апелляцию.

— Понятно, что это наш большой друг, и его жаль. Но есть законы и правила. Мы тут не вправе судить. Будет, значит, по закону отвечать, что тут поделаешь.

— Были надежды, что может обойтись?

— В нашем мире все возможно. Может, он хотел остаться жить в Дубае. Но сложилась такая ситуация, — сказал бывший капитан «Спартака».