Глушаков об аресте Промеса: «Квинси — наш большой друг, жаль его. Но есть законы и правила — будет отвечать, что тут поделаешь»

анее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. На родине Промес был заочно осужден на 6 лет тюрьмы по делу об участии в контрабанде наркотиков и на 1,5 года — за нападение с ножом на родственника.