Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.74
П2
2.20

Гаттузо обсудит с главой FIGC назначение в сборную Италии. Встреча с Буффоном прошла хорошо

Гаттузо стал главным претендентом на пост тренера сборной Италии, после того как Клаудио Раньери официально отказался занять эту должность.

Источник: Спортс"

По информации Sky Sport Italia, 47-летнему специалисту предстоит раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной, чтобы углубленно обсудить возможное назначение.

Гаттузо уже говорил о работе со сборной с Джанлуиджи Буффоном, который сейчас возглавляет делегацию национальной сборной. Встреча между ними прошла позитивно, и Дженнаро выразил готовность занять пост главного тренера.

Сообщается, что переговоры между Гаттузо и Гравиной могут состояться в ближайшие дни или уже в ночь на пятницу.

Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук», который он покинул в начале месяца.