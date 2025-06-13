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Бородюк о формате Кубка России: «Спортивный принцип обесценивается. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”

"Формат Кубка России кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир.

Источник: Спортс"

«Формат Кубка России кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”.

Пример из немецкого футбола. В Кубке Германии «Саарбрюкен» из Третьей лиги обыграл «Баварию», и она вылетела. Никто не сказал, что «Бавария» поиграет в пути Оберлиги и потом вернется обратно в Кубок. Это и есть спортивная составляющая.

Я помню, как мы с «Локомотивом» приехали играть в Липецк — полный стадион. Это и есть популяризация футбола. Представьте, если в регионы приедут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это же праздник. Но мы почему-то приняли новый формат. Я не хочу никого критиковать, но спортивный принцип сейчас обесценивается«, — сказал старший тренер академии “Локомотива”.