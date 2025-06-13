Бородюк о формате Кубка России: «Спортивный принцип обесценивается. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”

«Формат Кубка России кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: “Мы в финале, но не в финале”.