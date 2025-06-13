«Акинфееву не нужно летать по “девяткам”. Он грамотно занимает позицию». Чанов о вратаре

Поймал, отбил — все просто? Может быть, и просто. Но самое главное — надежно и эффективно! Действительно без привозов. Да, возможно, Акинфеев порой действует неброско, не летает по «девяткам». Но ему это и не нужно! Он великолепно выбирает позицию. Оказывается в нужную секунду в нужном месте. Вот это и есть уровень, стабильность, понимаете? Нужно предугадывать ситуацию, вовремя переместиться, подсказать защитнику.