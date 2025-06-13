Глушаков о бане России: «Дам смелый прогноз: санкции снимут в ближайшие два года, а может, и в этом году»

— С учетом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах подобное развитие событий как раз представляется вполне вероятным. Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше — в ближайшие два года, а может, и в этом году. Но раз Дюков обозначил такие сроки, значит, ему виднее. Завязано ли все напрямую на окончание СВО? Это политические моменты, и не хотелось бы их обсуждать.