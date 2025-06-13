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«Дзюба даже в 36 мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Он может играть на том же высоком уровне, что и раньше». Агент Барбоза о форварде

1 июня нападающий продлил контракт с «Акроном» на один год.

Источник: Спортс"

— Всегда говорил, что Дзюба очень талантливый игрок. Даже когда были сомнения в нем, я продолжал говорить, что он еще может несколько лет играть на высоком уровне без проблем.

Это редкий футболист. Имеет большой опыт и может играть большую роль в каждой команде. Да, возраст есть возраст, но это не значит, что он не в состоянии показывать класс. Он может играть на том же высоком уровне, на котором играл и раньше.

— Дзюбе 36 лет и он сам обозначает, что будет дальше играть только в России и не поедет другие страны. Но, на ваш взгляд, он мог бы усилить европейские клубы?

— Я думаю, да. У него есть еще потенциал для этого. Если бы он ставил такую цель, он бы мог играть в хорошей европейской команде. Даже в 36 лет Дзюба мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Есть команды, которые нуждаются в таком нападающем: сразу приходит и забивает, — сказал футбольный агент.