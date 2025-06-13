«Дзюба даже в 36 мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Он может играть на том же высоком уровне, что и раньше». Агент Барбоза о форварде

— Я думаю, да. У него есть еще потенциал для этого. Если бы он ставил такую цель, он бы мог играть в хорошей европейской команде. Даже в 36 лет Дзюба мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Есть команды, которые нуждаются в таком нападающем: сразу приходит и забивает, — сказал футбольный агент.