Орещук о прогрессе Гладышева: «Личка ему не доверял, и Ярослав стал здорово играть назло ему. Теперь у “Динамо боевой тандем двух российских форвардов”

«Покеру Гладышева [в матче с Беларусью — 4:1] не удивился. Он вторую часть чемпионата здорово провел, поэтому это как по накатанной идет. Четыре гола ведь тоже забить надо оказаться. Мне когда определенные специалисты начинают рассказывать, что там кто-то в пустые забил, я им отвечаю: “Вы сначала туда попадите, в сборную или в клуб РПЛ, а потом добегите туда, ногу поставьте, чтобы мяч в ворота залетел. Это все равно кропотливая работа, как бы мяч в ворота ни залетел”.