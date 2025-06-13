Тренер вратарей ЦСКА о Торопе: «У Влада большое будущее, но Акинфеев — номер один на протяжении более 20 лет. Сколько ему еще играть? Лет 20»

— Вы знаете, Игорь — это Игорь. Я всегда говорил, что сравнивать его с кем-то нет никакого смысла. У Влада большое будущее, но Игорь — это номер один на протяжении более 20 лет.
Влад внес огромную лепту в нашу победу в Кубке России. Он большой молодец. Дай бог ему здоровья и удачи — уверен, он будет и дальше прогрессировать.
— За счет чего Акинфеев в таком возрасте еще находит мотивацию играть и бороться за трофеи?
— В каком возрасте? Он еще молодой парень — ему еще играть и играть.
— И сколько ему еще играть?
— Лет 20 (улыбается), — сказал тренер вратарей ЦСКА.