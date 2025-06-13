Рабьо хочет остаться в «Марселе». Аллегри приглашал хавбека в «Милан»

Ранее сообщалось, что в «Милан» Рабьо приглашал новый тренер «россонери» Массимилиано Аллегри, знакомый с ним по совместной работе в «Ювентусе».
В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету полузащитника 9 голов и 4 ассиста.
30-летний хавбек дал понять, что намерен остаться в «Марселе», его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что в «Милан» Рабьо приглашал новый тренер «россонери» Массимилиано Аллегри, знакомый с ним по совместной работе в «Ювентусе».
В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету полузащитника 9 голов и 4 ассиста.