Капелло советует «Юве» подписать Зиркзе, а не Дьокереша: «Швед зарекомендовал себя результативным форвардом, но он никогда не играл в топ-лиге»

Его трансфер стоил бы меньше, чем, условно, Дьокереша, которого связывают с переходом в «Ювентус». И пусть швед зарекомендовал себя в «Спортинге» результативным форвардом, он никогда не играл в такой топ-лиге, как наша.
Думаю, было бы разумнее сделать выбор в пользу более проверенного игрока, такого как экс-форвард «Болоньи», — сказал экс-тренер сборной Англии.
В 49 матчах минувшего сезона во всех турнирах за «МЮ» на счету Зиркзе 7 голов и 3 ассиста.
Дьокереш в 52 играх за «Спортинг» забил 54 мяча и сделал 13 голевых передач.