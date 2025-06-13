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Писарский останется в «Сочи», заявил агент: «Он выполнил все требования, чтобы перейти на полноценной основе»

«У Владимира арендное соглашение с “Сочи” завершается 30 июня. Но он выполнил все требования, чтобы перейти в “Сочи” на полноценной основе. Скоро об этом должны объявить официально», — сказал Артем Бабырь.

Источник: Спортс"

Контракт 29-летнего нападающего с «Крыльями Советов» рассчитан до июня 2026 года.

В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах за «Сочи» на счету Писарского 6 голов и 5 ассистов.