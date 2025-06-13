Прокуратура Амстердама не подтвердила экстрадицию футболиста Квинси Промеса

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Прокуратура Амстердама не подтвердила сообщения о планах экстрадировать бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса из Дубая в Нидерланды. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь ведомства Эверт Бурстра.
«На данный момент мы не можем это подтвердить», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос агентства. По словам Бурстры, в случае экстрадиции комментарии по делу Промеса будет давать отдел прокуратуры по апелляциям.
12 июня газета De Telegraaf сообщила, что полиция Дубая арестовала Промеса в его доме. По данным издания, спортсмен был помещен в следственный изолятор. В случае экстрадиции в Нидерланды Промесу предстоит отбывать наказание сроком 7,5 года по обвинениям в нападении и причастности к контрабанде крупной партии кокаина.
Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.
Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.