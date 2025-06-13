«Роналдо был бы лучше Криштиану и Месси, если бы не получил столько травм. Лучший, с кем я играл». Гути о футболистах

— Бензема или Роналдо?
— Роналдо — лучший футболист, с которым я играл. Если бы он не получил столько травм, он был бы выше всех, даже выше Криштиану и Месси, — сказал бывший игрок «Реала» Гути.
По ходу карьеры Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
На его счету 310 голов за 481 матч на клубном уровне, а также 62 мяча за 98 игр в составе сборной Бразилии.
Гути о Месси и Роналду: «По таланту — Лионель, по амбициям и голам — Криштиану. Они оба — лучшие в истории».