Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он уникален, напоминает Роналду или Месси, когда исполняет штрафной»

— Практически с того момента, как он появился. Такая манера игры, умение сделать своих партнеров по команде лучше, такой интеллект и характер — очень редкие качества. Всего через несколько матчей начали говорить, что его собираются забрать из «Ривер Плейт», и что на него уже положило глаз множество кандидатов. Я сказал им: "Забудьте об этом, как только Флорентино [Перес] положит на него глаз, больше не будет никаких разговоров. Так все и вышло.