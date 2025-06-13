Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.85
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
26.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.34
П2
2.71
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
4.00

Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он уникален, напоминает Роналду или Месси, когда исполняет штрафной»

Сегодня «Реал Мадрид» официально объявил о переходе 17-летнего правого вингера «Ривер Плейт».

Источник: Спортс"

— Какова ваша оценка игрока?

— Лучшая из возможных. Он, без сомнения, самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он революционер, другой тип футболиста. 17-летний парень, который обладает характером, чтобы схватить мяч в класико «Бока» — «Ривер», мастерски ударить и забить с невозможного угла, он уникален.

— Когда он привлек ваше внимание?

— Практически с того момента, как он появился. Такая манера игры, умение сделать своих партнеров по команде лучше, такой интеллект и характер — очень редкие качества. Всего через несколько матчей начали говорить, что его собираются забрать из «Ривер Плейт», и что на него уже положило глаз множество кандидатов. Я сказал им: "Забудьте об этом, как только Флорентино [Перес] положит на него глаз, больше не будет никаких разговоров. Так все и вышло.

— В нем есть лидерство?

— Безусловно. Его смелость, дерзость, его личность и желание всегда получать мяч и никогда не уклоняться от ответственности в такой большой команде, как «Ривер», с их отличными игроками, отражают лидерство, которое он проявляет на поле. Он идеальный игрок для «Реала», который перестраивается, чтобы снова столкнуться с большими вызовами.

— Какое качество Мастантуоно восхищает вас больше всего?

— Когда он исполняет штрафной удар, он хватает мяч, смотрит на него и забивает. У меня всегда есть ощущение, что произойдет что-то необычное и толпа будет кричать «гол». Это похоже на то, что происходило, когда Криштиану или Месси собирались ударить.

— Что ему следует улучшить?

— Скорее всего, правую ногу. Он должен попытаться использовать ее больше. Он должен оставаться скромным и задерживаться после каждой тренировки, как это делали многие великие, чтобы улучшить свои слабые стороны и укрепить сильные, — сказал экс-защитник «Реала» и «Ривер Плейт» Руджери.