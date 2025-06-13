Месси о КЧМ: «Это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом в США. Приедут отличные команды с важными игроками, которых люди хотят видеть»

Я думаю, что приедут отличные команды со всего мира, и это вдохновляет многих. Мы говорим о замечательных командах с очень важными игроками, которых люди хотят видеть. Для нас это первый раз, новый и необычный турнир, именно поэтому это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом здесь, в Соединенных Штатах.