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Месси о КЧМ: «Это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом в США. Приедут отличные команды с важными игроками, которых люди хотят видеть»

Турнир, в котором примут участие 32 клуба, стартует завтра в США. «Интер Майами», за который выступает Месси, сыграет в матче открытия против «Аль-Ахли».

Источник: Спортс"

"Это интересное соревнование. Возможность стать его частью захватывает. Мои ожидания отличаются от тех, которые у меня были, когда я играл за другие команды, но я горю желанием соревноваться с лучшими и добиться успеха.

Я думаю, что приедут отличные команды со всего мира, и это вдохновляет многих. Мы говорим о замечательных командах с очень важными игроками, которых люди хотят видеть. Для нас это первый раз, новый и необычный турнир, именно поэтому это прекрасная возможность насладиться лучшим футболом здесь, в Соединенных Штатах.

Это прекрасная возможность для южноамериканских команд, а также для тех, которые растут. Они могут соревноваться с европейскими клубами — лучшими, теми, кто на вершине игры и которыми все восхищаются.

Как я уже говорил, у них лучшие игроки в мире. Так что это прекрасная возможность встретиться с ними и очень приятный опыт как для игроков на поле, так и для болельщиков на трибунах«, — сказал нападающий “Интер Майами”.