Мартин Демичелис: «Рамос — уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь»

«Я лично позвонил Серхио в прошлом году, чтобы пригласить его в “Ривер”, когда он уже был свободным агентом. Он выслушал меня, подумал и через несколько дней, поблагодарив меня, отклонил предложение. Когда я пришел в “Монтеррей”, он был первым игроком, которого я попросил для усиления состава. Руководство клуба предприняло попытку, но она не увенчалась успехом. Однако во время последнего трансферного окна Серхио наконец признал усилия “Монтеррея” и принял вызов. Я очень горжусь тем, что тренировал его.