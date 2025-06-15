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Тео Уолкотт: «Немецкие футболисты очень серьезные, а англичане — не всегда. Поэтому Германия выиграла ЧМ-2014. В матче с Сенегалом казалось, что Англия не настроена серьезно»

Экс-форвард «Арсенала» вспомнил финал молодежного чемпионата Европы 2009 года, где сборная Англии проиграла Германии.

Источник: Спортс"

"Было видно, как они подпитывались нашей энергией. Когда они забили первый, потом второй, стало понятно, что они не собираются останавливаться. Они подошли к матчу максимально профессионально — это показывает: если делать все правильно, все получится.

И в итоге они выиграли чемпионат мира [в 2014 году]. Если ты побеждаешь в [молодежном] турнире — кто знает, куда это тебя приведет? В команде всегда нужны победители, на любом уровне.

Немцы очень серьезные, а мы — не всегда. Это то, что нужно менять. Это было видно и в матче против Сенегала (1:3). Казалось, что мы не настроены серьезно — потому что это товарищеский матч, а все уже мыслями в отпуске. Но нужно начать относиться серьезнее — особенно на международном уровне", — сказал Уолкотт.