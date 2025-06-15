Тео Уолкотт: «Немецкие футболисты очень серьезные, а англичане — не всегда. Поэтому Германия выиграла ЧМ-2014. В матче с Сенегалом казалось, что Англия не настроена серьезно»

Немцы очень серьезные, а мы — не всегда. Это то, что нужно менять. Это было видно и в матче против Сенегала (1:3). Казалось, что мы не настроены серьезно — потому что это товарищеский матч, а все уже мыслями в отпуске. Но нужно начать относиться серьезнее — особенно на международном уровне", — сказал Уолкотт.