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Черчесов о матчах с Бразилией, Францией перед ЧМ-2018: «Играть с Сан‑Марино было бы предательством. Только в таких контрольных играх можно отсеять, проверить»

После Евро-2016 и до домашнего чемпионата мира сборная России провела 17 товарищеских матчей, в которых одержала всего 4 победы. Непосредственно в год ЧМ команда встретилась с Бразилией (0:3), Францией (1:3), Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

Источник: Спортс"

"Никогда ничего ты не делаешь просто так, тем более на таком уровне. Ты же должен, когда тебе задачу ставят, ее решать. Как решать? Играть постоянно с Сан‑Марино? Пускай Сан‑Марино на меня не обижается.

Мы сами целенаправленно — слава богу, была такая возможность — выбирали [таких соперников]. Только в таких играх — неслучайно мы их называли контрольными — можно отсеять, отобрать, проверить.

Меня как‑то друг спросил об этом же, я ответил: играть с Сан‑Марино было бы просто предательством по большому счету", — сказал бывший главный тренер сборной России.