Черчесов о матчах с Бразилией, Францией перед ЧМ-2018: «Играть с Сан‑Марино было бы предательством. Только в таких контрольных играх можно отсеять, проверить»

"Никогда ничего ты не делаешь просто так, тем более на таком уровне. Ты же должен, когда тебе задачу ставят, ее решать. Как решать? Играть постоянно с Сан‑Марино? Пускай Сан‑Марино на меня не обижается.
Мы сами целенаправленно — слава богу, была такая возможность — выбирали [таких соперников]. Только в таких играх — неслучайно мы их называли контрольными — можно отсеять, отобрать, проверить.
Меня как‑то друг спросил об этом же, я ответил: играть с Сан‑Марино было бы просто предательством по большому счету", — сказал бывший главный тренер сборной России.