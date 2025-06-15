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Во Франции у судей в любительских лигах будут нательные камеры — для защиты от насилия и грубости

Как передает RMC Sport, Федерация футбола Франции (FFF) собирается оснастить судей, работающих на матчах любительских лиг с повышенным риском, нагрудными камерами для борьбы с насилием и грубым поведением.

Источник: Спортс"

Как передает RMC Sport, Федерация футбола Франции (FFF) собирается оснастить судей, работающих на матчах любительских лиг с повышенным риском, нагрудными камерами для борьбы с насилием и грубым поведением. Об этом объявил президент федерации Филипп Диалло.

По его мнению, основным эффектом этого инструмента является «сдерживающее воздействие» — игроки, зная, что они записываются на видео, должны вести себя менее агрессивно.

Это нововведение уже было опробовано в этом сезоне в нескольких округах. В одном из них этот механизм был применен в 140 матчах с 2017 года, и лишь в двух случаях записи использовались дисциплинарной комиссией, что подтверждает его сдерживающий эффект.