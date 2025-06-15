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Облак об обстановке в Лос-Анджелесе на фоне протестов: «Слышны сирены, летают вертолеты. Люди выходят на улицы. Хочется, чтобы никто не пострадал»

Мадридский клуб прибыл в Лос-Анджелес для участия в чемпионате мира среди клубов.

6 июня в штате Калифорния начались протесты против полицейских иммиграционных рейдов. Беспорядки охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в штат подразделения Национальной гвардии.

"Слышны сирены, летают вертолеты и так далее. Люди выходят на улицы, но у нас есть возможность расслабиться. Мы находимся в отеле и не обращаем на эту ситуацию особого внимания. Охраны достаточно.

Ко всему этому можно привыкнуть, так как дни похожи один на другой. Единственное, чего я хочу — чтобы на улицах не было слишком много проблем и чтобы никто не пострадал", — сказал Облак.

15 июня «Атлетико» проведет первый матч на турнире против победителя Лиги чемпионов «ПСЖ».