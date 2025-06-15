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Газинский не считает свою карьеру образцовой: «Я практически ничего не выиграл. Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько времени провел в “Краснодаре”

35-летний игрок склоняется к завершению карьеры после чемпионства с «Краснодаром».

Источник: Спортс"

За «быков» полузащитник играл с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024-м. Также он выступал за за «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) «Торпедо» (Москва), «Луч‑Энергию» и «Урал».

В составе сборной России игрок дошел до ¼ финала на домашнем ЧМ-2018.

"У меня образцовая карьера? Я бы так не сказал бы, потому что я практически ничего не выиграл, кроме чемпионата России. Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько много времени провел в одном клубе.

Понятно, что хочется всегда завоевать трофеи, но как получилось, так получилось", — сказал Газинский.