Маскерано про 0:0 с «Аль-Ахли»: «Я доволен игрой. В первом тайме “Интер Майами” допустил несколько потерь, во втором мы были гораздо лучше и могли выиграть»

"Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первом тайме мы допустили несколько потерь и позволили им провести опасные атаки. Во втором тайме мы захватили инициативу, взяли игру под контроль и могли выиграть.
Это была захватывающая игра, теперь на очереди следующая«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.
Во втором матче на турнире клуб МЛС сыграет с португальским «Порту» 19 июня.
Месси почти всех обманул, от провала спас его друг, Трезеге запорол пенальти. Открытие клубного ЧМ: самое яркое.