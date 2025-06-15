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Маскерано про 0:0 с «Аль-Ахли»: «Я доволен игрой. В первом тайме “Интер Майами” допустил несколько потерь, во втором мы были гораздо лучше и могли выиграть»

В матче открытия турнира клуб из Флориды сыграл вничью с саудовским «Аль-Ахли» (0:0).

"Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первом тайме мы допустили несколько потерь и позволили им провести опасные атаки. Во втором тайме мы захватили инициативу, взяли игру под контроль и могли выиграть.

Это была захватывающая игра, теперь на очереди следующая«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

Во втором матче на турнире клуб МЛС сыграет с португальским «Порту» 19 июня.

Месси почти всех обманул, от провала спас его друг, Трезеге запорол пенальти. Открытие клубного ЧМ: самое яркое.