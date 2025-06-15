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38-летний вратарь «Интер Майами» Устари сделал 8 сэйвов в игре с «Аль-Ахли» на КЧМ, в том числе отразив пенальти. Аргентинца назвали лучшим игроком матча

Аргентинец ни разу не пропустил в матче открытия чемпионата мира среди клубов против египетского «Аль-Ахли» (0:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Спортс"

В общей сложности он отразил 8 ударов соперника, в том числе пенальти от полузащитника Трезеге на 43-й минуте.

«Меня назвали MVP, но им мог бы стать и вратарь соперника [Мохамед Эль-Шенави]. Он показал невероятную игру. У меня осталось ощущение, что мы могли забить. И в целом по игре мы были лучше», — сказал Устари.

До перехода в клуб МЛС аргентинский вратарь выступал за чилийский «Аудакс Итальяно». Ранее он отыграл много лет за мексиканские клубы, а в Европе выступал за испанский «Хетафе».

Месси почти всех обманул, от провала спас его друг, Трезеге запорол пенальти. Открытие клубного ЧМ: самое яркое.