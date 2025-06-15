Агаларов о звании лучшего бомбардира РПЛ: «Знаю, что способен на это. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий»

— Но и тогда, в сезоне-2021/22, было непросто. Смолов в хорошей форме, Дзюба еще играл в «Зените», Кассьерра проводил классный сезон в «Сочи». Плюс Малком и Клаудиньо. В том году мне все давалось легко, хотя, с другой стороны, это тоже было непросто. Во второй части чемпионата, кстати, все голы забивал после 80-й минуты.