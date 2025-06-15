Гамид Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он делает разницу и тащит “Акрон”

— Не люблю себя оценивать и сравнивать с кем-то. Меня один раз спросили, кто может обогнать Дзюбу по голам, я ответил, что сам смогу это сделать.
— Смело.
— А что, мне нужно было другого кого-то назвать? Это потом обсуждали целый месяц, поэтому не стану себя оценивать. Но скажу, что при должном подходе и правильном отношении я снова смогу стать лучшим бомбардиром РПЛ.
— Артем для тебя — хороший футбольный пример?
— Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит «Акрон» на себе, — сказал форвард махачкалинского «Динамо».