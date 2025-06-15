Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»

— Он уже делает это, даже не став взрослым. Дебютант «Ривер Плейт» в 16 лет, самый молодой игрок, игравший за взрослую сборную чемпионов мира, которого продали за 45 млн в подростковом возрасте… Называйте это эпохой или как хотите, но это уже реальность, он сияет в настоящем, — заявил бывший тренер «Ривер Плейт».