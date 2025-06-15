Могилевский ЦОР взял бронзу Кубка чемпионов по пляжному футболу

На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе F, разгромив датский «Копенгаген» (5:1) и мальтийский «Хамрун» (9:0), но уступив в овертайме немецкой «Баварии» (4:5). Затем в ⅛ финала они переиграли португальский ГРАП — 5:2, в четвертьфинале победили израильский «Рош Хааин» — 4:2, а в полуфинале проиграли итальянской «Катании» со счетом 2:7. В главном финале итальянцы будут соперничать с израильским клубом «Фалфала».