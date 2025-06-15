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Могилевский ЦОР взял бронзу Кубка чемпионов по пляжному футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский ЦОР впервые стал бронзовым призером розыгрыша Кубка европейских чемпионов в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: beachsoccer.by

Сегодня в поединке за третье место чемпионы Беларуси одолели испанскую «Марбелью». Основное время завершилось вничью — 2:2, в овертайме результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне могилевчан — 5:4.

На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе F, разгромив датский «Копенгаген» (5:1) и мальтийский «Хамрун» (9:0), но уступив в овертайме немецкой «Баварии» (4:5). Затем в ⅛ финала они переиграли португальский ГРАП — 5:2, в четвертьфинале победили израильский «Рош Хааин» — 4:2, а в полуфинале проиграли итальянской «Катании» со счетом 2:7. В главном финале итальянцы будут соперничать с израильским клубом «Фалфала».

В составе могилевской команды на этом турнире выступали семь серебряных призеров недавнего чемпионата мира на Сейшелах: Вадим Бокач, Владимир Устинович, Юрий Петровский, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Михаил Августов и Егор Гордецкий.

Год назад ЦОР занял шестое итоговое место среди сильнейших клубов Старого Света. В решающем поединке за главный приз португальская «Брага» победила итальянскую «Пизу» со счетом 5:3, а португальский «Сотао» выиграл у испанского «Рекреативо» в матче за бронзу — 7:4.

Турнир проводится с 2013 года. Чаще других его победителями становились «Брага» и российский «Кристалл» из Санкт-Петербурга, у которых по четыре трофея.