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Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон

По информации Фабрицио Романо, 26-летний полузащитник не планирует покидать клуб.

Источник: Спортс"

Сейчас футболист осредоточен на том, чтобы поддерживать оптимальные кондиции, хорошо провести предсезонную подготовку и отработать весь сезон в составе манкунианцев.

В минувшем сезоне АПЛ Маунт провел 17 матчей и забил 1 гол. Его статистика — здесь.