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«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками

По информации ESPN, клубы достигли договоренности о переходе Тимоти Веа и Самюэля Мбангула за 22 миллиона евро.

Англичанам еще нужно согласовать условия личных контрактов с футболистами.

В Серии А в сезоне-2024/25 Веа провел 30 игр и забил 5 голов. У Мбангула 23 матча и 3 гола.

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