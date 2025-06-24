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«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии

Туринский клуб провел предварительные переговоры с представителями 25-летнего нападающего, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Источник: Sports

Стороны еще не обсуждали финансовые детали возможного сотрудничества. Отмечается, что у игрока есть привлекательные предложения из Саудовской Аравии, но он не хочет спешить с принятием решения относительно своего будущего.

В минувшем сезоне Лиги 1 канадец провел 32 матча за «Лилль» и забил 16 голов. Он покинул французский клуб на правах свободного агента.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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