«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии

Стороны еще не обсуждали финансовые детали возможного сотрудничества. Отмечается, что у игрока есть привлекательные предложения из Саудовской Аравии, но он не хочет спешить с принятием решения относительно своего будущего.
В минувшем сезоне Лиги 1 канадец провел 32 матча за «Лилль» и забил 16 голов. Он покинул французский клуб на правах свободного агента.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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