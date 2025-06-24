Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков — это неплохо, но матч с “ПСЖ”, в котором каждое решение причиняло “Атлетико” вред, обрек нас на неудачу»

«Атлетико» победил «Ботафого» в 3-м туре группового этапа турнира (1:0), но не смог выйти в плей-офф. Мадридский клуб набрал одинаковое количество очков с «Ботафого» и «ПСЖ» (по 6), но занял 3-е место из-за худшей разницы мячей.
«Расстроены, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — это неплохо, но матч с “ПСЖ”, в котором каждое решение причиняло нам вред, обрек нас на неудачу. Сегодня, когда должен был быть назначен пенальти, [судьи] посмотрели повторы предыдущих эпизодов, чтобы избежать его… Снова то же самое… Мы более чем четко представляем, что нам нужно улучшить, и это помогает нам совершенствоваться».
О возможном пенальти на Хулиане Альваресе.
«Я не собираюсь останавливаться на этом эпизоде. Я хочу поздравить соперника, который использовал все, что у него было. Они защищались так, как и должны были защищаться. Когда ты хорошо защищаешься и хорошо атакуешь, у тебя больше шансов на победу».
Об оценке выступления на турнире.
«Горжусь работой ребят. Мы выложились полностью. Мы выиграли два матча из трех… И, к сожалению, вылетели», — сказал главный тренер «Атлетико».