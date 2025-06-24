Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков — это неплохо, но матч с “ПСЖ”, в котором каждое решение причиняло “Атлетико” вред, обрек нас на неудачу»

«Расстроены, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — это неплохо, но матч с “ПСЖ”, в котором каждое решение причиняло нам вред, обрек нас на неудачу. Сегодня, когда должен был быть назначен пенальти, [судьи] посмотрели повторы предыдущих эпизодов, чтобы избежать его… Снова то же самое… Мы более чем четко представляем, что нам нужно улучшить, и это помогает нам совершенствоваться».