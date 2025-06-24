Глава «Крыльев» о Сергееве: «Зенит», «Спартак» и «Динамо» будут бороться за медали. Нам нужно всем вместе помочь ему перейти"

— Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить как‑то.
Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.
У нас нет вариантов его держать.
Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти в клуб, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.
— Нам Ивана Сергеева даже не ждать на сборах «Крыльев Советов»?
— Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится — это его право.
Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать, — сказал председатель совета директоров «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.