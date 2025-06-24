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«Тоттенхэм» требует 11 млн фунтов от компании Рэтклиффа. Клуб подал в суд за досрочное расторжение спонсорского контракта

Ранее стало известно, что лондонский клуб подал в Лондонский коммерческий суд иск против компании INEOS Automotive, совладельцем которой является Джим Рэтклифф.

Источник: Спортс"

Причиной является досрочное расторжение спонсорского контракта по поставке полноприводных автомобилей.

В судебных документах INEOS якобы не осуществил платеж в размере почти 500 000 фунтов стерлингов в августе 2024 года.

«Тоттенхэм» также утверждает, что INEOS пропустил платеж в размере 5,1 млн фунтов стерлингов за сезон-2025/26. Клуб заявил, что спонсорское соглашение было расторгнуто в марте после пропущенных платежей.

Клуб требуют 11 млн фунтов стерлингов от INEOS — 5,5 млн фунтов стерлингов из пропущенных платежей в прошлом году, еще 5,3 млн фунтов стерлингов за последний год соглашения и 300 000 фунтов стерлингов в качестве процентов.