«Тоттенхэм» требует 11 млн фунтов от компании Рэтклиффа. Клуб подал в суд за досрочное расторжение спонсорского контракта

Клуб требуют 11 млн фунтов стерлингов от INEOS — 5,5 млн фунтов стерлингов из пропущенных платежей в прошлом году, еще 5,3 млн фунтов стерлингов за последний год соглашения и 300 000 фунтов стерлингов в качестве процентов.