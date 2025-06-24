«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари

Сообщается, что Милан готов выплатить за футболиста 27 миллионов плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Контракт игрока с «Брюгге» рассчитан до 2029 года.
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше