Доннарумма о матче против «Интера» Месси в ⅛ финала КЧМ: «Лионель — величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но “ПСЖ” должен победить»

Напомним, Месси, играющий в составе клуба из Флориды, выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.
«Лионель — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть с ним, это было потрясающе. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна победить», — сказал вратарь «ПСЖ» в интервью DAZN.
«В Париже ощутил, что такое ад». Месси сыграет против «ПСЖ» — у них очень токсичные отношения.
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