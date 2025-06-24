Доннарумма о матче против «Интера» Месси в ⅛ финала КЧМ: «Лионель — величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но “ПСЖ” должен победить»

«Лионель — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть с ним, это было потрясающе. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна победить», — сказал вратарь «ПСЖ» в интервью DAZN.