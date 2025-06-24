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Эстеван об обмене футболками с Месси: «Невероятно, он эталон для меня и для всего мира — в начале матча он подмигнул мне, и у меня задрожали ноги. Суарес попросил поменяться в перерыв

«Палмейрас» встречался с «Интер Майами» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Матч завершился со счетом 2:2.

Источник: Спортс"

"В перерыве я был зол, потому что наша команда проигрывала, но я побежал в тоннель, остановил его и поменялся с ним [футболками]. Невероятно, когда вы меняетесь футболками и выходите на одно поле с тем, за кого играете в видеоиграх. Он подмигнул мне, и у меня задрожали ноги, прямо в начале игры. Это очень эмоционально, он кумир, эталон не только для меня, но и для всего мира. Выйти на поле вместе с ним — огромная радость.

Я также [поменялся футболками] с Суаресом. В перерыве, когда мы возвращались в игру и мяч все еще был в центре поля, он подошел, поздоровался и попросил поменяться. Конечно. Позже он снова попросил меня об этом. Невероятная симпатия«, — сказал нападающий “Палмейраса” в интервью ESPN Brasil.