Бекхэм поздравил Месси с 38-летием: «С днем рождения, величайший»

«С днем рождения, величайший ⚽. Желаю наилучшего дня непревзойденному профессионалу, игроку и человеку… С днем рождения, друг», — написал бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами».
«ПСЖ» поздравил Месси с 38-летием: «Увидимся в воскресенье».
«Барселона» поздравила Месси с 38-летием: «Единственный и неповторимый ?».
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше