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Бекхэм поздравил Месси с 38-летием: «С днем рождения, величайший»

Сегодня аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет.

Источник: Спортс"

«С днем рождения, величайший ⚽. Желаю наилучшего дня непревзойденному профессионалу, игроку и человеку… С днем рождения, друг», — написал бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами».

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