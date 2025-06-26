Быстров о руководстве «Торпедо»: «Если судят людей, то есть за что. Когда говорили о странных матчах, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда. Она не могла даже прокукарекать»

Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры приводить не буду. У нас сейчас идут расследования — людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за легкие высказывания отстраняют от футбола.