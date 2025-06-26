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Быстров о руководстве «Торпедо»: «Если судят людей, то есть за что. Когда говорили о странных матчах, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда. Она не могла даже прокукарекать»

"Если за дело судят, если вскрываются факты всяких договорняков и подкупов, то правильно делают. Давно этим нужно было заняться! Не думаю, что людей судят просто так. Значит, есть за что.

Источник: Спортс"

Когда все говорили, что происходят какие-то странные матчи, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда, которые не могли сказать ни да, ни нет. Даже не прокукарекать. Ничего не находили.

Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры приводить не буду. У нас сейчас идут расследования — людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за легкие высказывания отстраняют от футбола.

Почему это бардак? Может быть, наоборот, пытаются очистить нечисть. Бардака я не вижу: дети тренируются, школы работают, поля строятся", — сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Адвокат Добровинский про дело о взятке судье: «Торпедо» остается в РПЛ. В показаниях Перезвы нет действий, направленных на то, чтобы соперник москвичей был вынужден «слить» матч".

Адвокат владельца «Торпедо» об уголовном деле: «Футбол тут абсолютно ни при чем, это инструмент посадки, предлог. Если бы Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это».