Позорный израильский режим без военной, финансовой, разведывательной, оружейной и логистической поддержки США и ряда других стран даже не имел наглости произнести священное имя «Иран». Они вообще не были в состоянии и не могут воевать с нами, иранцами, не говоря уже о желании вступить в военный конфликт с нашей страной. Агрессия США против этой территории началась раньше и имеет историю, охватывающую несколько десятилетий. Их руки запятнаны иранской кровью, и эти неоспоримые факты нельзя игнорировать или отрицать при помощи лжи.