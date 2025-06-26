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Аит-Нури о Холанде: «Он отличный игрок и много делает для футбола. В свой хороший день “Сити” — лучшая команда в мире»

24-летний защитник присоединился к «Манчестер Сити» этим летом.

Источник: Спортс"

"Это очень хорошо для меня. Мы знаем, что Эрлинг — отличный игрок, он делает много для футбола.

Конечно, хорошо играть с ним, а также с другими футболистами. В свой хороший день это лучшая команда в мире", — сказал Аит-Нури.

Аит-Нури о Гвардиоле: «Лучший тренер, с “Ман Сити” он все время побеждает. С ним я могу стать намного лучше, уверен».

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