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Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если футболисты хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей — пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»

"Я решил, что мы приехали на клубный чемпионат мира соревноваться, хорошо тренироваться, но в свободное время я хочу полностью расслабиться. Если они [футболисты] хотят играть в гольф, то пусть играют в гольф! Если они хотят пойти на пляж, то пусть идут на пляж! Если они хотят побыть у бассейна, провести время с семьями, когда мы можем дать им выходной, то пускай будет выходной! Иначе им будет очень тяжело морально.

Источник: Спортс"

Мы находимся в невероятном месте, поэтому проводим различные мероприятия вместе, а иногда и поодиночке, просто чтобы приходить на тренировки, особенно в дни матчей. Мы не хотим тратить силы за 3−4 дня до игры, иначе при такой жаре и влажности будет очень тяжело. Мы закончили сезон и возобновили его, поэтому не растеряли форму.

Все дело в том, чтобы немного расслабиться, повеселиться, потому что у нас впереди 11 месяцев, матчи каждые три-четыре дня, поэтому я решил: «Ребята, делайте все, что хотите», — и вы готовы к матчам и прекрасно себя чувствуете«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.