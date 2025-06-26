Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если футболисты хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей — пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»

Мы находимся в невероятном месте, поэтому проводим различные мероприятия вместе, а иногда и поодиночке, просто чтобы приходить на тренировки, особенно в дни матчей. Мы не хотим тратить силы за 3−4 дня до игры, иначе при такой жаре и влажности будет очень тяжело. Мы закончили сезон и возобновили его, поэтому не растеряли форму.
Все дело в том, чтобы немного расслабиться, повеселиться, потому что у нас впереди 11 месяцев, матчи каждые три-четыре дня, поэтому я решил: «Ребята, делайте все, что хотите», — и вы готовы к матчам и прекрасно себя чувствуете«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.