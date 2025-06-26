Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если футболисты хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей — пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»

"Я решил, что мы приехали на клубный чемпионат мира соревноваться, хорошо тренироваться, но в свободное время я хочу полностью расслабиться. Если они [футболисты] хотят играть в гольф, то пусть играют в гольф! Если они хотят пойти на пляж, то пусть идут на пляж! Если они хотят побыть у бассейна, провести время с семьями, когда мы можем дать им выходной, то пускай будет выходной! Иначе им будет очень тяжело морально.