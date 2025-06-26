Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.75
П2
1.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.70
П2
2.85
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2

Эчеверри пропустит 2−3 недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение голеностопа в матче с «Аль-Айном»

Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Источник: Спортс"

Аргентинский полузащитник получил повреждение голеностопа в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (6:0), в котором отметился забитым мячом.

«У него есть некоторые проблемы с голеностопом. Он будет отсутствовать две или три недели, к сожалению. Мне жаль его», — сказал Гвардиола.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше